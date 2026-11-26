На территории трех районов Азербайджана планируется открытие семи детских садов в ближайшие дни. Восемь новых учреждений уже открыты.

В ближайшие дни власти Азербайджана откроют семь детских дошкольных учреждений на освобожденных территориях страны.

По данным Государственного агентства дошкольного и общего образования, учреждения должны открыться в Ходжалинском, Ходжавендском и Агдеринском районах.

Восемь новых детских садов уже принимают воспитанников в городах Ходжавенд, Агдам и Ханкенди, поселке Гырмызы Базар и селах Сос и Гузейхырман Ходжавендского района, а также в селах Сарыджалы и Кенгерли Агдамского района.

Отметим, что на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура власти Азербайджана выделяют до $3 млрд ежегодно. Это составляет свыше 10% бюджета страны.