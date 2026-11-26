Власти Ирана планируют до 22 декабря достроить железную дорогу Чабахар — Захедан, которая станет частью коридора "Север — Юг" и ускорит транзит грузов на север.

В Иране планируют до 22 декабря завершить строительство железной дороги Чабахар — Захедан, входящей в восточный маршрут международного транспортного коридора "Север — Юг". Об этом сообщил гендиректор Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хошанг Базванд.

Он уточнил, что физическая готовность объекта достигла 96%, а укладка путей на участке длиной 480 км завершилась около 40 дней назад.

По его словам, линию могут подготовить к запуску раньше середины января 2027 года. Точную дату открытия определят по согласованию с президентом и министром дорог и городского развития.

"Железная дорога Чабахар — Захедан — один из инфраструктурных мегапроектов страны, имеющий огромное значение с экономической точки зрения и для завершения транспортных коридоров"

- Хошанг Базванд

Отметим, общая планируемая протяженность железной дороги Чабахар — Захедан, которую строят с 2010 года, составляет около 634 км. Она соединит порт Чабахар на Оманском заливе с национальной железнодорожной сетью и откроет прямой транзит для Афганистана и стран Центральной Азии.