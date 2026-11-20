Ynet: израильские авиакомпании планируют начать полеты в ОАЭ в начале 2027 года.
Авиакомпании Израиля ожидают возобновления прямых рейсов в ОАЭ в первые три месяца 2027 года, передает Ynet.
К возобновлению перевозок готовится национальный авиаперевозчик Израиля El Al, а также авиакомпании Arkia и Israir. Стороны обсуждают необходимые шаги в сфере безопасности.
Ранее Израиль одобрил восстановление программы полетов Flydubai между Дубаем и Тель-Авивом. Рейсы будут выполняться с 3 декабря. Сейчас между ОАЭ и Израилем курсируют лайнеры авиакомпании Etihad.