"Иберия 1999" принимала сегодня дома испанский "Хетафе" в рамках общего этапа Лиги конференций. "Кайрат" встречался дома со шведским "Мьелльбю".
В Тбилиси состоялась встреча 4-го тура общего этапа Лиги конференций между грузинской "Иберией 1999" и испанским "Хетафе". Победу со счетом 1:0.
Единственный мяч забил на 25-й минуте защитник Георгий Кобуладзе.
Отметим, что на 59-й минуте "Хетафе" остался в меньшинстве в результате удаления полузащитника Ореля Мангаля.
Также уже завершился матч в Алматы, где казахстанский "Кайрат" переиграл со счетом 1:0 шведский "Мьелльбю". Победный гол забил на 14-й минуте защитник Еркин Тапалов.