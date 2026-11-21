Нет подтверждений тому, что в Казахстане из-за "необычного вируса" переполнены больницы, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана - главный санврач страны Сархат Бейсенова.
"В социальных сетях распространяется информация о якобы необычном вирусе, якобы переполнены детские инфекционные стационары в городе Алматы. Для оценки фактической ситуации был организован выезд представителей управления общественного здравоохранения Алма-Аты, общественного совета города в детские инфекционные стационары"
– Сархат Бейсенова
Выезд показал, что текущая ситуация в больницах связана с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом, "медицинские организации работают в штатном режиме".
Также главный санврач Казахстана добавила, что в Алматы за последнюю неделю снизилась заболеваемость ОРВИ, а новых штаммов каких-либо вирусов в республике не выявлено.