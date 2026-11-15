В скором времени объем грузоперевозок Казахстана и Китая может вырасти в 10 раз – такие цели поставили перед собой власти РК, предложив китайским коллегам создать логистический хаб в Алатау.

Казахстан может стать основным поставщиком товаров из Китая в страны Центральной Азии, Южного Кавказа, если претворит в жизнь задуманное – усовершенствует транспортную инфраструктуру и нарастит объем грузоперевозок с Поднебесной в 10 раз, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Эти вопросы поднимались на встрече заместителя премьер-министра - министра транспорта Казахстана Асел Жанасовой с делегацией китайской компании Guo JingAn, которая прошла в Астане, передает АЗЕРТАДЖ.

Идеальным для решения этой задачи был бы логистический хаб на базе Хоргоса и города Алатау, который позволит оперативно доставлять китайские товары на рынки Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции, Ирана и Пакистана, а сертифицировать продукцию китайских аграриев, отметила Асел Жанасова.

Что касается пропускной способности казахстанской таможни, то ее можно удвоить за счет расширения и модернизации пункта пропуска "Нур Жолы". Со своей стороны Китай готов продлить время работы пункта пропуска "Хоргос" на три часа до конца декабря.

Также темами обсуждения сторон стали железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем, вопросы строительства железнодорожной линии на территории КНР и строительство автомобильной дороги "Центр – Запад", говорится в сообщении.