Высокий представитель Совета мира Николай Младенов заявил, что участники организации рассчитывают на поддержку России в процессе урегулирования ситуации в секторе Газа.

Совет мира рассчитывает на поддержку со стороны Москвы в процессе урегулирования в Газк, такое заявление сделал высокий представитель Совета мира по сектору Газа Николай Младенов.

Соответствующий пост был им опубликован в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН играет важную роль в поддержке этого процесса"

– Николай Младенов

Он отметил, что на переговорах с главой российского МИД он обсудил основные приоритеты в деле урегулирования в Газе.

В частности, они рассмотрели вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня, о содействии формированию стабильного палестинского управления в анклаве, а также о необходимости обеспечить его безопасность и восстановление.

"Безопасность и восстановление должны обеспечиваться одновременно, поскольку эти процессы не могут быть устойчивыми друг без друга"

– Николай Младенов

Напомним, в январе 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе был создан Совет мира по урегулированию ситуации в секторе Газа.