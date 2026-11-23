Мохсен Резаи заявил, что Иран готов прорвать блокаду США, а также отразить новые американские удары.
Тегеран настроен прорвать морскую блокаду Вашингтону, а также ответить на новую военную агрессию, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) ИРИ Мохсен Резаи.
"Планы Трампа и его потерпевшей поражение команды по блокаде Ирана столь же бесплодные, как и их провалившаяся военная стратегия. Иранский народ, вооруженные силы и весь государственный аппарат по-прежнему полны решимости прорвать блокаду и ответить всей мощью на любую новую агрессию"
– Мохсен Резаи
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что сухопутная блокада страны невозможна. Напомним, что с 13 апреля этого года ВС США осуществляют морскую блокаду портов Ирана.