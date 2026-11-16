Грузия нарастила перевозку грузов по железной дороге на 16,8% за три месяца. Большая часть грузов прошла через страну транзитом, а главными отправителями грузов в Грузию стали Россия и Азербайджан.

Объем железнодорожных грузоперевозок в Грузии вырос за третий квартал на 16,8%, и достиг 4,1 млн тонн, следует из данных Национальной службы статистики страны.

Основной рост связан с транзитом грузов по железным дорогам Грузии, на них пришлось более 62% всего объема грузоперевозок в июле-сентябре. Около 32% составила доля перевозок, связанных с импортом и экспортом (из них 77,9% – импорт), на внутренние ж/д грузоперевозки пришлось 5,7%.

Главными отправителями грузов в Грузию за квартал стали Россия – 22,2%, и Азербайджан – 22,1%.

Почти половина (47,3%) импорта по железной дороге пришлась на кокс и очищенные нефтепродукты.