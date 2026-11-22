Три нефтетанкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе, сообщает КСИР. В Корпусе отметили, что инциденты произошли несмотря на воздушное сопровождение танкеров американскими военными.

Три нефтяных танкера, следовавших через Ормузский пролив, подорвались на морских минах за последние несколько часов, следует из сообщения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает агентство Fars.

В КСИР уточнили, что в результате на танкерах вспыхнули пожары.

"Один из этих танкеров шел по южному маршруту и два других к востоку от Ормузского пролива, находясь под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США. Они подорвались на морских минах и загорелись в результате сильных взрывов"

– КСИР

Отмечается, что воздушное сопровождение ВС США не помогло "предотвратить эти инциденты".