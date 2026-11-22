В ходе поисков предполагаемого льва в турецкой провинции Стамбул, сообщили власти, не было обнаружено никаких подтверждений его существования там.

Поиски якобы замеченной в провинции Стамбул львицы не дали результатов и, более того, заставили усомниться в ее существовании, такое сообщение распространили власти провинции.

Зверя разыскивали в районе Сарыер, где находится деревня Ускумрукей, житель которой и сообщил о животном.

В ходе поисков применялись дроны с тепловизионными камерами, на земле работали группы специалистов. Они раскладывали приманки, также были установлены фотоловушки с датчиками движения.

"Однако в ходе полевых работ конкретных доказательств присутствия львицы обнаружено не было"

- губернаторство Стамбула

Более того, специалисты проверили видео с "львицей". Они сделали вывод, что зверь, попавший на пленку, "не относится к семейству львов или другому крупному виду кошачьих".