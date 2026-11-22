Поиски якобы замеченной в провинции Стамбул львицы не дали результатов и, более того, заставили усомниться в ее существовании, такое сообщение распространили власти провинции.
Зверя разыскивали в районе Сарыер, где находится деревня Ускумрукей, житель которой и сообщил о животном.
В ходе поисков применялись дроны с тепловизионными камерами, на земле работали группы специалистов. Они раскладывали приманки, также были установлены фотоловушки с датчиками движения.
"Однако в ходе полевых работ конкретных доказательств присутствия львицы обнаружено не было"
- губернаторство Стамбула
Более того, специалисты проверили видео с "львицей". Они сделали вывод, что зверь, попавший на пленку, "не относится к семейству львов или другому крупному виду кошачьих".