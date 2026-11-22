Азербайджан поздравил Турцию с успешным проведением 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP31.

Азербайджан поздравил Турцию с успешным проведением мероприятия COP31 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Х заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

"Поздравляем братскую Турцию с превосходной организацией COP31"

- Ялчын Рафиев

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Баку выражает Анкаре большую благодарность за уникальное гостеприимство и "замечательное лидерство".

Замглавы МИД Азербайджана констатировал, что климатические переговоры, ввиду их особой сложности, не всегда завершаются консенсусом, однако само стремление достичь договоренности вызывает огромное уважение.

Замминистра добавил, что в Баку с нетерпением ждут тесного сотрудничества с Эфиопией, которая станет председателем COP32.