Азербайджан поздравил Турцию с успешным проведением мероприятия COP31 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Х заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.
"Поздравляем братскую Турцию с превосходной организацией COP31"
- Ялчын Рафиев
Кроме того, дипломат подчеркнул, что Баку выражает Анкаре большую благодарность за уникальное гостеприимство и "замечательное лидерство".
Замглавы МИД Азербайджана констатировал, что климатические переговоры, ввиду их особой сложности, не всегда завершаются консенсусом, однако само стремление достичь договоренности вызывает огромное уважение.
Замминистра добавил, что в Баку с нетерпением ждут тесного сотрудничества с Эфиопией, которая станет председателем COP32.