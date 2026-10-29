Си Цзиньпин заявил о поддержке народа Палестины в вопросе восстановления его прав, а также подчеркнул, что палестинский вопрос может быть решен только по принципу "два государства для двух народов".

Китай будет содействовать справедливому решению вопроса Палестины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай неизменно решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав. Мы будем и впредь <…> прагматично содействовать скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному урегулированию палестинского вопроса"

– Си Цзиньпин

Он добавил, что Китай продолжит способствовать долгосрочной стабильности и миру на Ближнем Востоке, вносить вклад в мир и процветание во всем мире.

По мнению китайского лидера, палестинский вопрос это "ядро ближневосточной проблемы". Он отметил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке "не должна отвлекать внимание международного сообщества от палестинского вопроса", который может быть решен по формуле "два государства для двух народов".

Также Си Цзиньпин обратил внимание на важность того, чтобы Палестиной управляли палестинцы, сектор Газа был восстановлен, а ситуация на Западном берегу реки Иордан была урегулирована, говорится в послании лидера КНР участникам заседания в ООН, связанного с Международным днем солидарности с палестинским народом, который отмечается 29 ноября.