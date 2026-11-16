Турция и Иран договорились продлить на пять лет контракт на поставки природного газа из Исламской Республики. В июле срок действия предыдущего 25-летнего соглашения истекает

Между Турцией и Ираном был продлен контракт на поставки иранского природного газа на пять лет, сообщает информагентство ANKA.

Отмечается, что соглашение продолжит действовать по истечении в июле срока действия 25-летнего соглашения.

Как уточняет агентство, объемы не изменились и составляют порядка 10 млрд кубометров в год.

Контракт был продлен турецкой государственной компанией BOTA и Национальной иранской газовой компанией.

Срок действия соглашения – до 18 апреля 2032 года, формула ценообразования не изменилась, пишет ANKA.

Напомним, Исламская Республика входит в топ-5 крупнейших поставщиков газа в Турцию, занимая при этом четвертое место после России, Азербайджана и США.

Как сообщило Управление по регулированию энергетического рынка Турции, в 2025 году Иран поставил в страну 7,7 млрд куб газа, что составляет около 13,2% от общего объема его импорта.

ANKA пишет, что в общем объеме в 2025 году Турция импортировала 58,4 млрд куб природного газа, что на 11,73% больше, чем в 2024-м.