Железнодорожные вокзалы Адлер, Сочи, Краснодар-1, Анапа и Лазаревская вошли в рейтинг лидеров по пассажиропотоку на юге России, сообщает СКЖД.

Пять железнодорожных вокзалов Краснодарского края вошли в топ-10 на юге России по количеству обслуженных пассажиров, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Лидерами, согласно рейтингу, были названы вокзалы Адлер, Сочи, Краснодар-1, Анапа и Лазаревская, расположенные у побережья Черного моря на Кубани.

Отмечается, что всего в течение 2026 года в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 35 миллионов пассажиров.

"Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер (5,3 млн человек). Второе место у вокзала Ростов-Главный (4,2 млн). Третье место у вокзала Сочи (3,7 млн)"

– пресс-служба СКЖД

Как уточили сотрудники Северо-Кавказской железной дороги, пассажиропоток вокзалов Краснодар-1, Анапа и Лазаревская составил 3,6 млн, 1,8 млн и 1,4 млн человек с января 2026 года.

Также, в "десятке" оказались вокзалы Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Туапсе.

Напомним, в период предстоящих новогодних каникул – с 25 декабря по 10 января – ожидается запуск дополнительных поездов по маршрутам на территории России.

Предусмотрено более 800 дополнительных назначений, в том числе и в Краснодарский край.