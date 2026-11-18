На Кавказе заработала сеть 5G – первой республикой СКФО, где появилась новая связь стала Северная Осетия, сообщили в МТС.

Компания МТС запустила 5G в Северной Осетии, впервые эта сеть начинает работать на Северном Кавказе, информирует пресс-служба МТС на Юге России.

Сеть 5G запущена в регионе в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Новая сеть доступна пока примерно в 10 локациях, включая ряд районов Владикавказа, в том числе центр, и села Пригородного района, такие как Камбилеевское, Михайловское, Октябрьское.

Переход с 4G на 5G МТС осуществляет на частотах LTE 2100 МГц, таким образом можно наращивать зону покрытия и при этом не строить отдельную инфраструктуру.