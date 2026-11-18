Одним из самых активных покупателей произведенных в России кормов для кошек и собак стал Азербайджан – он вошел в первую пятерку импортеров этого товара.

Среди стран, закупивших больше всего российских кормов для кошек и собак, оказался Азербайджан, говорится в сообщении "Агроэкспорта".

По данным за период с января по октябрь текущего года, республика импортировала корма примерно на $6 млн. С таким показателем Азербайджан оказался на четвертом месте в рейтинге импортеров этих товаров.

На первом месте с большим отрывом оказалась Беларусь, объем поставок в которую достиг порядка $150 млн.

Второе место занял Казахстан, купивший корма для кошек и собак более чем на $50 млн. В топ-3 попал и Узбекистан с показателем, превышающим $9 млн. Замыкает первую пятерку Кыргызстан, импортировавший корм более чем на $5 млн.

В 2026 году Россия поставляла корма для кошек и собак более чем в 15 стран, среди них также Грузия, Армения, Туркменистан и другие государства.