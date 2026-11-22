Армянский вице-премьер Мгер Григорян во вторник утром вылетел в российскую столицу. Его рабочий визит в Москву продлится два дня.

Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян отправился в Москву, об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

В сообщении говорится, что вице-премьер совершит рабочий визит, который продлится два дня – сегодня и завтра.

В программу визита входит встреча с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Кроме того, Мгер Григорян примет участие в очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что Евразийский экономический союз начал работу с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.