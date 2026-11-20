Премьер-министр Армении Никол Пашинян выполнил обещание и опубликовал сегодня на отдельном сайте проект новой армянской Конституции. Ее главное новшество с точки зрения влияния на региональные политические процессы – устранение из преамбулы претензий на азербайджанские земли, что открывает дорогу к подписанию мирного договора Баку и Еревана.

Сегодня утром на сайте https://yourconstitution.am/ был опубликован проект новой Конституции Республики Армения. Региональное значение этого события состоит в том, что из преамбулы Конституции удалена ссылка на нелегитимную Декларацию о независимости Армении, где содержались прямые территориальные претензии к Азербайджану.

Напомним, преамбула действующей армянской Конституции имеет следующий вид:

"Армянский народ, опираясь на основополагающие принципы армянской государственности и национальные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осознавая священное послание своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, посвященного укреплению и процветанию родины, обеспечению свободы поколений, всеобщего благополучия и гражданской солидарности, подтверждая свою верность универсальным ценностям, принимает Конституцию Республики Армения".

Предлагаемый правительством Никола Пашиняна проект новой Конституции в рамках политической программы "Реальная Армения" представляет преамбулу так:

"Мы, народ Республики Армения, ради устойчивого развития и совершенствования нашей государственности, руководствуясь миссией построения независимого, мирного, безопасного и процветающего государства на нашей международно признанной территории и обязательством передавать это государство из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения. Конституция — это наше коллективное соглашение об основных принципах внутренних и внешних отношений Республики Армения"

Устранение ссылки на нелигитимную Декларацию о независимости Армении из Конституции республики открывает для армянского государства путь к скорейшему подписанию мирного договора с Азербайджаном, поскольку два юридически обязывающих документа более не будут создавать коллизию (напомним, что в парафированном проекте мирного договора есть пункт об отказе от территориальных претензий).

Стоит подчеркнуть, что пока речь идет только о проекте новой Конституции - принять Основной закон должны армянские граждане, проголосовав за него на конституционном референдуме. Правящая партия "Гражданский договор" пока что не может организовать конституционный референдум, поскольку для соответствующего закона необходимо не менее 70 голосов в парламенте, в то время как у ГД их только 64. В связи с этим правительство Пашиняна всерьез рассматривает сейчас сценарий внеочередных парламентских выборов для получения не менее 70 мест в Национальном собрании.

Нельзя не отметить и другие концептуальные перемены в преамбуле Конституции Армении. Так, если сейчас источником Основного закона назван весь армянский народ, то есть не только граждане Армении, но и все армянские общины в других государствах, то правительство Пашиняна логично предлагает ограничить источник до народа Республики Армении. Таким образом еще и устраняется националистический аспект действующей Конституции - ее источником становятся все обладатели армянских паспортов независимо от их национальности, а не одни армяне.

Также из преамбулы вычеркнуты слова об осознании "священного послания свободолюбивых предков", что соответствует политической программе "Реальной Армении", согласно которой современное армянское государство отказывается от любых нарративов "исторической Армении", нарушающих его национальные интересы - в первую очередь от националистических идей вражды с Азербайджаном и Турцией. Вместо этого гражданам Армении предложено взять на себя миссию по построению мирного и безопасного государства на - что особо оговорено в новой преамбуле - международно признанной территории.

Шаг Пашиняна к миру между Баку и Ереваном

Ведущий советник Центра анализа международных отношении Фуад Абдуллаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что именно устранение ссылки на нелигитимную Декларацию о независимости Армении является наиболее важной поправкой в текст армянской Конституции в масштабах Южного Кавказа.

"В действующей Конституции Армении есть преамбула, ссылающаяся на Декларацию о независимости, в которой содержатся прямые территориальные претензии на Карабахский экономический район Азербайджана. На сегодняшний день именно это остается последним препятствием на пути к подписанию мирного договора Баку и Еревана", - прежде всего сказал он.

"Таким образом, мы по крайней мере увидели сегодня, что Никол Пашинян сделал то, что долго обещал – убрал ссылку на Декларацию о независимости из проекта новой Конституции Армении. Необходимо подчеркнуть, что он сделал это не по требованию Азербайджана, а по собственной воле. Разработка и принятие новой Конституции – внутреннее дело Армении, в которое Азербайджан не вмешивается. Баку лишь отмечает, что если Ереван хочет мира, он не должно предъявлять ни де-факто, ни де-юре территориальные претензии к Азербайджанской Республике", - продолжил Фуад Абдуллаев.

"Конечно, публикация текста проекта новой Конституции Армении – положительный нюанс в армяно-азербайджанских отношениях за счет отсутствия в нем ссылки на Декларацию о независимости Армении. Однако для подписания мирного договора Еревану все еще необходимо сделать довольно многое. Во-первых, нужно организовать конституционный референдум, в связи с чем перспектива заключения мирного соглашения с Азербайджаном будет зависеть от того, как проголосует армянское население, примет ли оно отказ от территориальных претензий на Карабах", - обратил внимание ведущий советник ЦАМО.

"В связи с этим, хотя событие и позитивное, но его влияние на армяно-азербайджанское урегулирование весьма ограничено. Будем ожидать, когда власти Армении организуют конституционный референдум и как он пройдет, станет ли этот законопроект Основным законом Республики Армения. Если это произойдет, то мирный договор будет подписан в кратчайшие сроки", - заключил Фуад Абдуллаев.