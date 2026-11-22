В США сообщили о рекордном транзите нефти через Ормузский пролив за неделю. Впервые с начала конфликта с Ираном за неделю было перевезено 108 млн баррелей нефти.

За неделю через Ормузский пролив было перевезено 108 млн баррелей нефти, это максимум с начала конфликта США с Ираном, говорится в сообщении представителя американской администрации, передает телеканал Al Hadath.

"За минувшую неделю через Ормузский пролив удалось транспортировать рекордный объем нефти из стран Персидского залива под контролем американских сил, дислоцированных в регионе"

– администрация США

За неделю по проливу перевезли 108 млн баррелей нефти – такие показатели зафиксированы впервые с 28 февраля, когда стартовала война США и Израиля против Ирана.

Чиновник сообщил также, что Вашингтон "работает над тем, чтобы предотвратить доставку в Иран передовых компонентов по сухопутным маршрутам", по его словам Исламской Республике не удастся преодолеть блокаду США.

Отметим, что в КСИР сообщили, что за последние несколько часов в проливе подорвались три нефтетанкера, и американская поддержка с воздуха их не спасла.