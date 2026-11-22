Суды в Иране вынесли решения, согласно которым Америка должна выплатить Исламской Республике в общей сложности $290 млрд в качестве компенсации. В Тегеране заявили, что знают способы получить деньги.

Сумма компенсации, которую, согласно решениям иранских судов, США должны выплатить Ирану, составляет $290 млрд, такую цифру озвучил глава Центра адвокатов, официальных экспертов и консультантов органов судебной власти ИРИ Хасан Абдолианпур.

Он пояснил, что для исполнения данных решений Иран задержал несколько американских судов, что поможет частично получить эти средства.

Хасан Абдолианпур заверил, что власти ИРИ будут стремиться к стопроцентному выполнению всех соответствующих судебных решений.

Кроме того, Тегеран направил иски против Иордании и других арабских стран. От них иранские власти хотят компенсации за использование их территорий для нанесения ударов американскими ВС ударов по Ирану.