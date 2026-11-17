К концу ноября американо-иранский конфликт определяется несколькими процессами, исключающими быстрое урегулирование. Что известно о подземных ракетных городах Ирана, что происходит с ядерной программой Ирана, сможет ли Конгресс остановить войну с Ираном, как блокада США влияет на экономику Ирана, что стоит за эскалацией атак Ирана в Ормузском проливе?

В воскресенье атакам в Ормузе подверглись очередные танкеры. На этом фоне в Вашингтоне дали понять, что склонны возобновить военные действия с Ираном в новом году, если соглашение не будет достигнуто, пригрозив потоплением иранским судам, пытающимся прорвать блокаду. Ранее потерпели неудачу первые попытки ограничить полномочия президента США в войне с Ираном. На этом фоне ИРИ демонстрирует новые подземные объекты, а экономическое давление на страну приближается к критической отметке. Тем временем, по данным Kpler, при сохранении блокады экспортные доходы Ирана от сырой нефти и газового конденсата могут обнулиться к середине декабря.

Что известно о подземных ракетных городах Ирана?

В середине ноября Тегеран провел масштабную демонстрацию своего военного потенциала, представив новые подземные объекты и модернизированные системы вооружений. В начале ноября КСИР объявил о переносе линии производства ракет и беспилотников с наземных площадок в подземные комплексы, а 21 ноября государственное телевидение показало кадры посещения одного из комплексов командующим КСИР Ахмадом Вахиди. Во время визита была продемонстрирована новая двухракетная пусковая установка.

Согласно заявлениям иранского гостелевидения, установка предназначена для одновременного запуска двух баллистических ракет на жидком топливе. Иранская сторона утверждает, что вертикальный запуск и возможность управления скоростными характеристиками ракет повышают их эффективность при преодолении противовоздушной обороны.

Государственные СМИ также заявляют об улучшении дальности, точности и систем наведения новых поколений иранских ракет, в том числе о возможности работы без зависимости от американской системы GPS.

Главное значение ноябрьской демонстрации заключается в попытке Тегерана продемонстрировать устойчивость всей военной инфраструктуры. Подземные комплексы затрудняют обнаружение и уничтожение запасов вооружений, производственных линий и пусковых позиций. Вместе с тем они не обеспечивают полной неуязвимости: уязвимыми остаются входы в туннели, инженерные коммуникации, системы электроснабжения и логистические маршруты.

Таким образом, Иран стремится показать Вашингтону, что продолжение полномасштабных ударов не обязательно приведет к уничтожению его ракетного потенциала. Это прежде всего сигнал стратегического сдерживания, рассчитанный на предотвращение новой масштабной военной операции.

Что происходит с ядерной программой Ирана?

Ядерный вопрос остается центральным в конфликте. Вашингтон настаивает на гарантиях, исключающих получение Ираном ядерного оружия, тогда как Тегеран продолжает отстаивать право на собственную ядерную деятельность и не готов отказаться от запасов обогащенного урана.

Согласно последней подтвержденной оценке МАГАТЭ, до авиаударов США и Израиля в июне 2025 года ИРИ располагал 440,9 кг урана, обогащенного до 60%. Однако с тех пор агентство не имеет доступа к иранским объектам и не может верифицировать текущее количество, местонахождение или состояние этого материала. Часть запасов, по оценкам, может находиться в подземных туннелях в Исфахане.

Иранские парламентарии при этом заявляют, что Тегеран не планирует разбавлять уже обогащенный уран и намерен продолжать обогащение на уровне 60%, используя его медицинских и энергетических целях. В Вашингтоне настаивают, что любое соглашение о прекращении огня должно включать гарантии недопущения создания Ираном ядерного оружия. Два дня назад глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что намерен добиться бессрочного соглашения по ядерной проблеме, которая не даст Тегерану получить ядерное оружие даже при смене администрации в США.

Сможет ли Конгресс остановить войну с Ираном?

Ноябрьские промежуточные выборы существенно изменили политический расклад в США. Война с ИРИ и ее экономические последствия были одной из заметных тем предвыборной кампании Демократической партии США, которая получит контроль над Конгрессом в следующем январе. Однако первые попытки законодателей ограничить полномочия Трампа продолжать военную операцию в Иране уже натолкнулись на процедурные и политические ограничения.

На прошлой неделе Сенат отклонил резолюцию о военных полномочиях, которая должна была заблокировать дальнейшие удары Трампа по ИРИ. Трое республиканцев поддержали демократов, но один демократ проголосовал против. Хотя ранее, в сентябре, Палата представителей приняла аналогичную резолюцию, в Сенате она не прошла. Более того, даже в случае принятия подобная резолюция может быть проигнорирована администрацией, которая ссылается на прецедент Верховного суда 1983 года, ограничивающий право Конгресса блокировать действия президента без возможности вето.

Демократы готовятся к более решительным шагам в начале января, когда они возглавят комитеты по ассигнованиям. Ключевым рычагом может стать отказ от утверждения нового финансирования военных операций. Но этот путь сопряжен с риском правительственного шатдауна и неоднозначно воспринимается в самой партии. Таким образом, хотя победа демократов создает дополнительные возможности для политического давления на Белый дом, способность Конгресса принудительно остановить войну остается ограниченной в краткосрочной перспективе.

Как блокада США влияет на экономику Ирана?

Если военная демонстрация Ирана направлена прежде всего на сдерживание противника, то американская стратегия пока что делает ставку на ограничение нефтяного экспорта и сокращения финансовых ресурсов Тегерана. Военно-морская блокада, первоначально введенная в апреле, была снята в июне, но в середине июля была восстановлена после краха соглашения о взаимопонимании и с тех пор остается в силе. По данным Центком, американская блокада помешала Ирану экспортировать нефть стоимостью более $30 млрд. С момента возобновления блокады американские силы перенаправили около 150 судов, а ещё пять вывели из строя за отказ выполнять их требования.

Экономическое давление уже отражается на макроэкономических показателях. Годовая инфляция в ИРИ за календарный месяц, закончившийся 22 октября, превысила 88%, а ВВП страны сократился на 10,1% в годовом исчислении в первом квартале иранского календарного года. Особенно серьезны последствия блокады для нефтяных доходов. По оценке аналитической компании Kpler, к середине октября объем иранской нефти и газового конденсата, находившихся на танкерах за пределами зоны американской блокады, сократился до нуля. При этом около 43 млн баррелей оставались в заблокированной зоне. Поскольку китайские покупатели обычно перечисляют средства через один-два месяца после получения нефти, Kpler прогнозирует, что к середине декабря поступления от экспорта сырой нефти и газового конденсата могут впервые в истории Ирана упасть до нуля, если блокада сохранится. Возможные потери могут составлять $3-6 млрд ежемесячно. Тем не менее Иран сохраняет возможности для обхода ограничений и располагает другими источниками торговли и доходов.

Тегеран, в свою очередь, рассматривает блокаду как прямую угрозу государственному суверенитету. 23 ноября официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи заявил, что страна намерена использовать все имеющиеся средства для противодействия американским действиям, назвав морскую блокаду актом военной агрессии.

Что стоит за эскалацией атак Ирана в Ормузском проливе?

Наиболее тревожным проявлением эскалации стала серия атак на суда в Ормузе. На фоне американской блокады Тегеран стремится усилить контроль над судоходством и использовать угрозу нарушения морских перевозок как дополнительный инструмент давления на Вашингтон. Иранские власти создали собственную систему регулирования прохода судов через пролив. Администрация по делам Персидского залива и Ормуза объявила о необходимости предварительной подачи заявок на проход не менее чем за 48 часов и соблюдения установленных маршрутов. Тегеран также расширял список судов, которые считает нарушителями собственных правил судоходства, предупреждая о возможных ограничениях и санкциях в отношении таких кораблей.

Трафик через пролив остается примерно на 65% ниже довоенного уровня. Сообщалось о подрывах на морских минах и возгораниях на танкерах. Одновременно Иран наносил удары по американским военным объектам в регионе, включая радиолокационные системы на базах в Бахрейне и Кувейте, а также заявлял об уничтожении американских беспилотников.

Эта эскалация преследует две цели: