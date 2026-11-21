Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ о новых ударах по Ирану только после Нового года и лишь в том случае, если стороны не достигнут соглашения за ближайший месяц.

По словам американского лидера Дональда Трампа, дипломатические переговоры с Тегераном выглядят "бессмысленными", поскольку иранская сторона намеренно затягивает процесс. "Они все время говорят, только и делают, что говорят", — сказал Трамп 22 ноября в интервью Fox News. И тем не менее, президент США пока не готов к возобновлению активных боевых действий против Ирана.

Последние заявления Трампа прозвучали на фоне новой эскалации в Персидском заливе: Иран атаковал американские радарные объекты в Бахрейне, а США ответили ударом по ракетной позиции Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на острове Кешм в Ормузском проливе. Неподалеку продолжается военный конфликт между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, накануне атаковавшими НПЗ в западной части королевства.

Ужесточение позиции по Ирану Дональд Трамп связывает с итогами промежуточных выборов в Конгресс, на которых победила Демократическая партия. По его мнению, Тегеран воспринимает демократов как "слабых" и потому действует решительнее.

"Как все помнят, я предсказал две вещи относительно промежуточных выборов 3 ноября. Во-первых, если победят демократы, фондовые рынки существенно упадут, что они и сделали, и, во-вторых, Исламская Республика Иран станет более агрессивной в своих атаках, что также произошло", — написал президент США в Truth Social.

Трамп также утверждал, что за последнюю неделю Иран запустил больше беспилотников и ракет, чем когда-либо за последний год, однако, по его словам, все они были перехвачены. "Иранские лидеры считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я не позволю этому случиться", — добавил он.

Президент США допустил, что Тегеран попытается проверить прочность американской морской блокады. "Надеюсь, они это сделают — они все окажутся на дне моря", — заявил Дональд Трамп.

Вооруженное противостояние США и Израиля против Ирана началось 28 февраля 2026 года после серии ударов по иранским ядерным и военным объектам. В апреле стороны достигли временного перемирия, а в июне подписали меморандум о взаимопонимании. Однако уже в июле соглашение было нарушено. Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а США восстановили морскую блокаду иранских портов. С тех пор Пентагон периодически бьет по иранским позициям, в основном в прибрежной зоне, а Иран отвечает по базам США в регионе и топит корабли стран, нарушающих новый режим в Ормузском проливе.

"Продолжающаяся агрессия против воздушного пространства страны, а также использование региональных военных баз и объектов для враждебных действий против Ирана не останутся без ответа", — предупреждают в КСИР.

Бахрейн сообщил, что его системы ПВО перехватили часть воздушных целей, запущенных на днях, а обломки причинили лишь незначительный материальный ущерб. Американское командование CENTCOM заявило, что среди военнослужащих США раненых нет, а техника не пострадала.

Особую роль в обострении играет фактор израильской разведки. По данным Israel Hayom, 15 ноября "Моссад" предупредил ЦРУ о подготовке Ираном покушения на Трампа и высокопоставленных членов его администрации, в том числе с использованием беспилотников. Информацию, как утверждает издание, подтвердил еще один западный разведывательный источник.

На днях директор "Моссада" Роман Гофман вылетел в США, где встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По данным Reuters, Гофман проинформировал коллегу об иранских ядерных объектах и попытался уговорить его поспешить с новой войной против Ирана. Аналогичную позицию занимал и бывший министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

После израильских предупреждений в Вашингтоне усилили меры безопасности. Ряд высокопоставленных чиновников перевели на защищенные объекты, а для публичных появлений Трампа ввели противодроновые меры. Из-за страха иранских атак глава Минфина Скотт Бессент перебрался на военную базу.

Эти угрозы, по данным источников, стали одной из причин изменения подхода Белого дома к переговорам. Трамп заявил, что США "больше не нуждаются в сделке с Ираном", а вице-президент Джей Ди Вэнс был отстранен от попыток организовать прямую встречу с иранскими представителями.

Ирану не нравится, что США ему постоянно угрожают и не снимают морскую блокаду, однако Тегеран все еще готов к соглашению, которое должно включать полное прекращение боевых действий. "Прекращение войны на всех фронтах должно быть неотъемлемой частью любого соглашения. Разве может быть соглашение, при котором война продолжается? Поэтому это одно из требований Ирана", — заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Тегеран также требует снятия американской морской блокады, отмены санкций и разблокировки замороженных активов. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал блокаду "актом войны" и пообещал принять меры для ее преодоления.

Переговоры при посредничестве Катара и Пакистана возобновились в ноябре, однако пока не дали результата. Катар предупредил, что дальнейшая эскалация создает "чрезвычайно серьезную опасность" для перспектив достижения договоренности.

Пока нет мира, а новая война не наступила, угрозы Трампа и новые военные маневры США держат Ближний Восток скорее в напряжении, чем вселяют уверенность в постепенном и необратимом затухании конфликта.

В Персидский залив прибыла третья авианосная ударная группа — USS Theodore Roosevelt, присоединившись к USS George H.W. Bush и USS George Washington. Это увеличивает как наступательный потенциал Вашингтона, так и возможности по перехвату ракет.

В то же время угроза новой войны и периодические атаки Пентагона могут служить элементом политического давления с тем, чтобы все-таки попытаться добиться от Ирана более выгодные для США условия.