Axios: вице-президент США Джей Ди Вэнс провел переговоры с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и обсудил с ним возможности возобновления переговоров с ИРИ.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны обсудили усилия по возобновлению диалога между Соединенными Штатами и Ираном.

Согласно публикации, переговоры прошли в Белом доме.

Ранее встречу с премьер-министром Катара провел госсекретарь США Марко Рубио. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Аль Тани и Рубио провели "восьмой раунд стратегического диалога между США и Катаром по двухсторонним вопросам в сферах экономики и безопасности".

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры через посредников.

По его словам, США могут снова ударить по Ирану после Нового года, если договоренности с Исламской Республикой не будут достигнуты.