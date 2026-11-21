Американский вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что стороны обсудили усилия по возобновлению диалога между Соединенными Штатами и Ираном.
Согласно публикации, переговоры прошли в Белом доме.
Ранее встречу с премьер-министром Катара провел госсекретарь США Марко Рубио. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Аль Тани и Рубио провели "восьмой раунд стратегического диалога между США и Катаром по двухсторонним вопросам в сферах экономики и безопасности".
Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры через посредников.
По его словам, США могут снова ударить по Ирану после Нового года, если договоренности с Исламской Республикой не будут достигнуты.