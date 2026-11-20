Новый прямой рейс появится между Кубанью и Узбекистаном – "Победа" начнет летать из Краснодара в Самарканд.

Российский перевозчик "Победа" в начале следующего года начнет выполнять рейсы на новом международном направлении – из Краснодара в Самарканд (Узбекистан).

Как сообщает пресс-служба компании, первый рейс состоится 25 февраля, самолеты будут летать каждый четверг и воскресенье. Полетное время – 3 часа 40 минут.

Билеты уже поступили в продажу, минимальная стоимость – 13,2 тыс рублей в одну сторону.