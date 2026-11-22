За десять месяцев 2026 года Россия и Грузия увеличили объем взаимной торговли на 11,9% до $2,4 млрд, при этом доля РФ во внешнеторговом обороте Грузии составила 10,4%.

Объем взаимной торговли между Россией и Грузией за десять месяцев 2026 года увеличился на 11,9% в годовом выражении и достиг $2,4 млрд. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

По итогам января-октября на долю России пришлось 10,4% всего внешнеторгового оборота Грузии, страна входит в тройку ее основных торговых партнеров. Общая сумма торговли составила $2 402,9 млн.

Основной прирост обеспечили поставки из России. Импорт вырос на 15,8% и достиг $1 781,9 млн, а грузинский экспорт в РФ увеличился на 2,1%, составив $621,1 млн.

Из Грузии в Россию поставили 118,4 тыс т минеральной и пресной воды на $66,4 млн при росте на 10,8%. Также в число основных экспортных товаров вошли 11,4 тыс т свежих фруктов на $62,2 млн с ростом на 33,2% и 5,9 тыс т фруктов, орехов и других съедобных частей растений на $53,9 млн, поставки которых увеличились на 23,4%.

В российском экспорте в Грузию наибольший объем в денежном выражении пришелся на нефть и нефтепродукты. Их ввезли 414,8 тыс т на $309,3 млн, что на 25,9% меньше прошлогоднего уровня. При этом поставки сырой нефти и нефтепродуктов выросли на 474% и достигли 643,4 тыс т на $269,4 млн.

Россия остается крупнейшим поставщиком зерна в Грузию. С начала года в страну ввезли 367,8 тыс т пшеницы и меслина на $89,5 млн при росте на 14,1%. В пятерку главных импортных товаров также вошли 31,7 тыс т подсолнечного масла на $47,9 млн с ростом на 23,9% и до 22 тыс т живых свиней на $39,8 млн, поставки которых увеличились на 20,6%.

За весь 2025 год товарооборот двух стран составил $2,7 млрд, превысив результат 2024 года на 6,3%. Тогда экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из РФ увеличился на 6,3%.