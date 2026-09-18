Власти подробно проинформировали жителей сел Агдеринского и Ходжалинского районов об опасности, которую представляет минная угроза, и о правилах, которые необходимо соблюдать во избежание ЧП.

Семьям, которые переселились в населенные пункты Агдеринского и Ходжалинского районов, рассказали о правилах поведения в связи с минной опасностью. Соответствующее сообщение распространил Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Во встрече приняли участие жители сел Чылдыран и Венгли (Агдеринский район), а также Ханабад, Ханюрду и Бадара (Ходжалинский район).

В ходе мероприятия участникам показали видеоролик, посвященный правилам безопасности в условиях минной угрозы.

Жителям рассказали и о деталях социальной поддержки. В частности, речь шла о том, что ежемесячное пособие бывшим вынужденным переселенцам выплачивается на протяжении трех лет после возвращения на постоянное место жительства в родные края, а затем выплаты прекращаются.