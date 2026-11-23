Зангезурский коридор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сыграет большую роль в восстановлении древнего Шелкового пути.

Проект Зангезурского коридора будет иметь очень большое значение для восстановления исторического Шелкового пути, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Международного Кавказского конгресса, который проходит в Ыгдыре.

Он уточнил, что Зангезурский коридор, который создается по инициативе Азербайджана, гарантирует беспрепятственное сообщение между основной частью АР и Нахчыванской Автономной Республикой. Кроме того, маршрут расширит возможности прямого сухопутного сообщения с Турцией.

Глава государства подчеркнул, что Зангезурский коридор также сыграет важную роль в развитии транспортных и торговых связей между странами, будет содействовать расширению возможностей Среднего коридора.

Ильхам Алиев отметил, что прочный мир на Южном Кавказе превратит регион в стратегически важную территорию, в том числе за счет развития международных транспортных коридоров и экономического сотрудничества.

Кроме того, президент Азербайджана выразил убежденность в том, что участники Международного Кавказского конгресса смогут обсудить перспективы развития региона и возрождения Шелкового пути, а само мероприятие в целом поможет упрочению мира, стабильности, взаимодоверия и устойчивому развитию Южного Кавказа.