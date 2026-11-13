Иран не планирует вывозить обогащенный уран куда-либо, он останется в республике под надзором МАТАГЭ.

Иранский обогащенный уран не покинет территорию Исламской Республики, заявил глава секции интересов Ирана в Каире (Египет) Моджтаба Фердоусипур.

"Принцип Ирана остается неизменным - иранский уран останется в Иране, под полным суверенитетом страны и надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)"

– Фирдоусипур

Он добавил, что иранские власти серьезно с вниманием изучают инициативу Катара и Пакистана по ведению ограничения на обогащение урана до 3,67% в обмен на частичное снятие санкций и разблокирование замороженных активов Тегерана.

Любое соглашение должно включать право Ирана на обогащение урана, отмен санкций и гарантии, что США снова не откажутся от договоренности, подчеркнул иранский посол, передает РИА Новости.