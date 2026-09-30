Финансисты тюркских государств собрались в Баку на юбилейный, 10-й по счету Международный банковский форум, темой которого будет надежный, безопасный и устойчивый банкинг в странах региона.

Сегодня, 24 ноября, в столице Азербайджана Баку начал работу "X Международный банковский форум 2026" (IBF 2026) на тему "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг", участники которого обсудят будущее банковского сектора тюркских государств, их цифровую трансформацию, роль искусственного интеллекта в финансовых услугах, развитие платежных систем, финансовые технологии, а также альтернативные механизмы финансирования и устойчивые финансы.

Финансисты сосредоточат свое внимание на новом тренде - применении искусственного интеллекта в банковских операциях и процессах надзора, открытого банкинга и передачи данных, мгновенных и трансграничных платежей, киберустойчивости и управления рисками мошенничества, устойчивых и инклюзивных финансов для населения и субъектов МСП, а также других важных направлениях, определяющих будущее банкинга стран региона, передает АЗЕРТАДЖ.

На полях форума пройдут семинары, вебинары и конкурсы, которые помогут участникам понять друг друга и внести весомый вклад в развитие динамичного сотрудничества.

В течение десяти лет форум стал одним из флагманских событий в календаре деловых и экономических мероприятий Баку и на сегодняшний день это единственное специализированное финансово-банковское мероприятие в Азербайджане, в котором принимают участие руководители всех банков и представители международных финансовых институтов Азербайджана и других стран региона.

Напомним, форум организован при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка, Совета банковских ассоциаций тюркских государств, банковских ассоциаций Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции, а также Ассоциации финансистов Казахстана, министерства цифрового развития и транспорта и других партнерских организаций.