В ходе официального визита министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Баку будут обсуждаться в том числе перспективы развития Среднего коридора.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ходе официального визита в Баку, который состоится сегодня, будет обсуждать такие темы, как двустороннее стратегическое сотрудничество, ситуацию в регионе и перспективы Среднего коридора. Такое заявление сделал посол Грузии в Азербайджане Георгий Закарашвили.

Дипломат обратил внимание на прекрасную возможность, которую дает визит, - это подведение итогов работы и обсуждение результатов, которые были достигнуты Баку и Тбилиси во внешней политике за год. Кроме того, стороны смогут согласовать планы дальнейшего сотрудничества.

Закарашвили уточнил, что в программу визита входят встречи Бочоришвили с рядом официальных лиц. Она также проведет переговоры в министерстве иностранных дел АР.

По его словам, в ходе мероприятий акцент будет сделан на ситуации в регионе, глобальных вызовах, координации внешней политики и работе транспортных коридоров.