Власти Индонезии выступили с предложением установить побратимские отношения между азербайджанским городом Шуша и индонезийской Джокьякартой, заявил сегодня на Индонезийском бизнес-форуме в Баку посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.
"Мы хотели бы наладить сотрудничество в формате городов-побратимов между Джокьякартой и Шушой. Джокьякарта играет важную роль в индонезийской цивилизации, а Шуша является колыбелью культуры и искусства Азербайджана"
- Берлиан Хелми
Джакарта заинтересована в дальнейшем развитии культурных и образовательных связей и расширении взаимодействия между нашими странами, - отметил Берлиан Хелми, передает Trend.
Также власти Индонезии готовы принять в вузы страны детей шехидов, погибших за освобождение Карабаха, и посол заверил: он сделает все возможное, чтобы они получили достойное образование.