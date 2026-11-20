Посол Индонезии в Азербайджане на Индонезийском бизнес-форуме, проходящем в Баку, предложил установить побратимские отношения между Шушой и индонезийской Джокьякартой – историческим и культурным центром страны.

Власти Индонезии выступили с предложением установить побратимские отношения между азербайджанским городом Шуша и индонезийской Джокьякартой, заявил сегодня на Индонезийском бизнес-форуме в Баку посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

"Мы хотели бы наладить сотрудничество в формате городов-побратимов между Джокьякартой и Шушой. Джокьякарта играет важную роль в индонезийской цивилизации, а Шуша является колыбелью культуры и искусства Азербайджана"

- Берлиан Хелми

Джакарта заинтересована в дальнейшем развитии культурных и образовательных связей и расширении взаимодействия между нашими странами, - отметил Берлиан Хелми, передает Trend.

Также власти Индонезии готовы принять в вузы страны детей шехидов, погибших за освобождение Карабаха, и посол заверил: он сделает все возможное, чтобы они получили достойное образование.