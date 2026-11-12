Сегодня самая распространенная религия в мире - христианство, а самая молодая из основных конфессий, ислам, на втором месте. Но в ближайшие десять лет, согласно данным из нового исследования американского Pew Research Center, мусульман станет больше, чем христиан. В каких странах мусульман больше всего и как изменится их региональное представительство?

Сколько сегодня в мире мусульман?

В 2026 году примерное количество мусульман в мире составляет 2,1 млрд человек или 26% населения планеты. С 1900 по 2026 год количество мусульман в мире увеличилось с 200 млн человек до более чем двух миллиардов, то есть прирост составил 900%. Сегодня люди, которые исповедуют ислам, самая быстрорастущая религиозная категория в мире: с 2010 по 2020 год приверженцев ислама стало на 21% больше. За прошедшие 15 лет численность мусульман росла в два раза быстрее, чем численность остального населения мира, которое за то же время увеличилось только на 10%.

Страны, в которых живут мусульмане

Сегодня мусульмане и мусульманские общины есть практически во всех странах мира, в том числе и тех, где большинство населения исповедует христианство, индуизм или иудаизм. Больше всего мусульман:

на Ближнем Востоке и в Северной Африке - более 94% населения региона;

в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 26% населения региона;

в Африке к югу от Сахары - почти 33% населения региона.

Однако несмотря на то, что на Ближнем Востоке количество исповедующих ислам преобладает, этот регион не на первом месте по количеству мусульман. Абсолютный лидер по численности тех, чья религия ислам, это Азиатско-Тихоокеанский регион: в нем проживает почти 59% мусульман всего мира.

Страны, в которых живет больше всего мусульман, следующие:

Индонезия - 239 млн Пакистан - 227 млн Индия - 213 млн Бангладеш - 151,5 млн Нигерия - 120 млн Египет - 104 млн Иран - 87,5 млн Турция - 83,6 млн Судан - 46 млн Алжир - 43 млн.

В этих десяти государствах живет 1,3 млрд мусульман всего мира или 65% от их общей численности. Кроме Индии, во всех указанных странах ислам - религия большинства.

Сколько мусульман в России?

На сегодняшний день, по разным оценкам, мусульманское население России составляет от 8 до 15% населения страны, а большинство тех, кто исповедует ислам, проживают на Северном Кавказе и в Поволжье:

в Дагестане - 2,5 млн или 94% населения региона в Башкортостане - 2,2 млн или 55% населения региона в Татарстане - 2 млн или 54% населения региона в Чечне - 1 млн или 96% населения региона Кабардино-Балкария - 640 тысяч или 70% населения региона Ингушетия - 460 тысяч или 98% населения региона Карачаево-Черкессия - 276 тысяч или 63% населения региона.

В 1920 году, в России проживало около 5 млн мусульман, то есть за прошедшие сто лет прирост тех, кто исповедует ислам в стране составил от от 120 до 340%.

Почему растет количество мусульман в мире?

Основная причина роста количества мусульман в мире - демографическая. В мусульманских семьях больше детей, а средний возраст представителей этой религии ниже, чем у последователей всех других крупных конфессий, примерно на 9 лет. Рождаемость среди мусульман на 32% выше, чем у представителей всех других религий и примерно на 12% выше, чем у христиан.

Что касается людей, которые принимают ислам, их вклад в общую численность мусульман относительно слабый - всего один процент. При этом столько же людей уходят из ислама ради другой религии.

Когда ислам обгонит христианство?

Эксперты из Pew Research Center рассчитали, что мусульман станет больше христиан к 2035 году. Через 9 лет количество тех, кто исповедует ислам, будет составлять 2,57 млрд человек, а тех, кто исповедует христианство - 2,52 млрд человек. К 2070 году разрыв увеличится еще больше при условии сохранении текущих трендов: мусульман будет 3,6 млрд, а христиан - 2,96 млрд. Получается, что за ближайшие 45 лет количество приверженцев ислама по всему миру увеличится на 80%. Таким образом, к 2070 году мусульмане будут составлять 36% населения планеты.

Как изменится региональное представительство мусульман?

По прогнозам Pew Research Center Пакистан обойдет Индонезию по количеству тех, кто исповедует ислам, а 54 страны в мире, как и сегодня, будут иметь мусульманское большинство. Самый значительный рост доли представителей этой религии произойдет: