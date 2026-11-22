Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал об уменьшении очереди из большегрузов, которые ждут возможности проехать в Грузию через Верхний Ларс.

Проезда в Грузию по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска Верхний Ларс на территории Северной Осетии ожидают почти 1,2 тыс большегрузов, такие данные озвучил глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня утром.

Он подчеркнул, что проезд по Военно-Грузинской дороге свободен для всех видов автотранспорта. Кроме того, добавил глава региона, работает и Транскавказская магистраль (Транскам).

"В электронной очереди ожидает проезда 661 большегруз, еще 518 находятся на стоянках"

- Сергей Меняйло

По данным на сайте электронной очереди для проезда через Верхний Ларс, в ней находятся 590 фур.

Напомним, что накануне очередь из фур в Верхнем Ларсе превышала 1,6 тыс машин.