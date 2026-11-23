Власти Ирана отказались возобновлять переговоры с США до тех пор, пока американская сторона не согласится выполнить все семь предварительных условий республики.

Иран не пойдет на возобновление переговоров с США, пока Вашингтон не выполнит семь предварительных условий Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на спикера парламента республики Мохаммада Багера Галибафа.

"Никаких действий или переговоров не будет до тех пор, пока не выполнят семь условий Ирана"

- Мохаммад Багер Галибаф

Кроме того, спикер парламента предупредил, что в ответ на новые агрессивные шаги противника Тегеран готов расширить "географию боевых действий".

Напомним, ранее Тегеран выдвинул Вашингтону семь условий для возобновления переговоров. В их числе отказ от угроз в адрес Ирана и полное прекращение боев против республики и ее союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке.

Иранская сторона также настаивает на снятии морской блокады США и выводе военно-морских и воздушных сил из районов вблизи страны.

Помимо этого, Исламская Республика требует отменить санкции, разблокировать замороженные активы и полностью возместить ущерб от войны.