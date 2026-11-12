По прогнозам АБР, изменение климата сократит ледники и водообеспеченность в бассейне Куры на Кавказе, а зимняя и летняя температура к 2085 году может вырасти на 5°C.

В Азербайджане, Армении и Грузии изменение климата приведет к сокращению ледников, уменьшению снежного покрова и водообеспеченности в бассейне реки Кура. Об этом говорится в докладе Азиатского банка развития (АБР).

К 2085 году зимняя и летняя температура в регионе может повыситься на величину до 5°C, а объем летних осадков может сократиться на 20%. Это увеличит риск оползней, паводков, селевых потоков и прорывов ледниковых озер в Грузии.

При сценарии высоких выбросов парниковых газов небольшие ледники Кавказа к 2100 году могут практически полностью исчезнуть.

Для адаптации к изменениям АБР предлагает обновить плотины, водохранилища и ирригационные сети, внедрить капельное орошение, использовать засухоустойчивые культуры и расширить мониторинг снежного покрова.

Отметим, река Кура берет начало в Турции, протекает по территории Грузии и Азербайджана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет около 1 400 км, на реке расположено более десяти городов и несколько ГЭС, плотины которых контролируют уровень воды во время паводков.