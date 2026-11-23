Военно-морской институт Соединенных Штатов сообщает, что десантная группа американских ВМС в составе трех кораблей движется в регион Ближнего Востока.

Амфибийно-десантная группа ВМС США в составе трех десантных кораблей с морской пехотой была направлена на Ближний Восток, сообщает пресс-служба американского Военно-морского института.

Следуя в район Аравийского моря, в настоящее время американские военные находятся в Сингапуре.

Как отмечает пресс-служба, в состав десантной группы входят "авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) USS Makin Island и два десантно-вертолетных корабля-дока USS John P. Murtha и USS Anchorage".

Сообщается, что на них расположены 13-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 2,5 тыс военнослужащих и "две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35B, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера".

Также у побережья Исламской Республики " размещены два крейсера, девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны и беспилотный разведывательный корабль", следует из данных Военно-морского института США.

В районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана в боевой готовности расположены авианосцы USS George Bush и USS Theodore Roosevelt. На этих кораблях находятся 48 истребителей.

Кроме того, два эсминца ВМС США находятся в Красном море. Еще два эсминца выполняют оперативные задачи в восточной части Средиземного моря.