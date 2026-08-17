В январе-октябре 2026 года по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировали более 161 млн баррелей нефти.

По территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-октябре 2026 года транспортировано 161,143 млн баррелей нефти. Об этом сообщает турецкая компания BOTAŞ.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель оказался на 11,645 млн баррелей, или на 6,7% меньше.

Отмечается, что в октябре через трубопровод прошло 17,172 млн баррелей нефти — это на 571 тыс баррелей, или на 3,4% больше, чем за тот же месяц 2025 года.

Напомним, за весь прошедший год по турецкому участку трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировали 206,434 млн баррелей нефти.