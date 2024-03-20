В КБР приняли закон о запрете на продажу вейпов. Он вступит в силу с марта следующего года.

На заседании парламента Кабардино-Балкарии 24 ноября был принят закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей к ним.

"Законопроектом предусматривается запрет на розничную продажу на территории КБР электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года"

– глава парламентского комитета Марат Калмыков

Закон был принят депутатами единогласно в двух чтениях.

Нарушителей запрета будут ждать штрафы в рамках административной ответственности: для граждан – 3-4 тыс рублей, для должностных лиц – 30-40 тыс рублей, для юридических лиц – 50-60 тыс рублей.