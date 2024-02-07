Вестник Кавказа

Казахстан вводит уголовную ответственность за вейпы

Казахстан вводит уголовную ответственность за вейпы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане вводится уголовная ответственность за ввоз и реализации вейпов. Соответствующий законопроект принят парламентом страны.

Парламент Казахстана принял законопроект, который запрещает ввоз и продажу электронных сигарет, или так называемых вейпов, на территории страны. Для вступления в силу законопроект должен быть подписан главой республики.

«Закон устанавливает запрет на ввоз и распространение вейпов, а также запрет на рекламу некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них»

– говорится в комментарии к документу

Стоит подчеркнуть, что за ввоз и продажу вейпов вводится уголовная ответственность.

Почему был принят закон

Основной причиной принятия данного закона стало растущее количество подростков, начавших использовать вейпы. Электронные сигареты стали популярны среди молодежи из-за разнообразия вкусов жидкостей, отсутствия неприятного запаха и убеждения в их безопасности. Однако медицинские исследования показывают, что вейпы вредны для здоровья, так как содержат никотин и другие вредные вещества. В частности, страдает сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Кроме того, курильщики сталкиваются с ухудшением физической формы и психологическими проблемами.

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