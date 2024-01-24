Вейпы стали "невъездными" в Абхазии

Собирающимся на отдых в Абхазию следует "забыть дома" всевозможные вейпы, glo и прочие электронные курительные "игрушки" – абхазские парламентарии сегодня окончательно запретили их в республике.
"Закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления"
- депутат Инар Гицба
Новым законом запрещено не только пользоваться ими в личных целях. Но и ввозить, пускать в оборот и рекламировать такие приспособления, говорится в законе, принятом во втором и окончательном чтении, передает РИА Новости.
Будут ли и какие штрафные санкции для нарушивших закон, пока неясно – известно лишь, что по данным ГТК Абхазии, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику завезли более 71 тыс электронных систем доставки никотина.