Казахстан запрещает ввоз и распространение вейпов

Казахстанский парламент утвердил поправки к закону о здравоохранении. По новым правилам в республике будет запрещен ввоз и распространение табачных изделий.

Власти Казахстана внесли изменения в закон о здравоохранении.

Теперь на территорию страны нельзя провозить вейпы. Также под запретом их изготовление, продажа и распространение. Информацию об этом распространила пресс-служба нижней палаты парламента РК.

За нарушение новых правил предусмотрено уголовное наказание. Максимальный срок лишения свободы до 5 лет для группы лиц, которая попытается распространить или ввезти изделия в республику. Отдельным гражданам за несоблюдение поправок грозит арест сроком до двух лет. За торговлю вейпами можно попасть в тюрьму на 50 суток.

Кроме запрета на вейпы, власти внесли изменения в исследование клинических протоколов. Благодаря им врачи смогут устанавливать план лечения основываясь на индивидуальных особенностях пациента.