Вестник Кавказа

Казахстан запрещает ввоз и распространение вейпов

Казахстан запрещает ввоз и распространение вейпов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанский парламент утвердил поправки к закону о здравоохранении. По новым правилам в республике будет запрещен ввоз и распространение табачных изделий.

Власти Казахстана внесли изменения в закон о здравоохранении. 

Теперь на территорию страны нельзя провозить вейпы. Также под запретом их изготовление, продажа и распространение. Информацию об этом распространила пресс-служба нижней палаты парламента РК. 

За нарушение новых правил предусмотрено уголовное наказание. Максимальный срок лишения свободы до 5 лет для группы лиц, которая попытается распространить или ввезти изделия в республику. Отдельным гражданам за несоблюдение поправок грозит арест сроком до двух лет. За торговлю вейпами можно попасть в тюрьму на 50 суток. 

Кроме запрета на вейпы, власти внесли изменения в исследование клинических протоколов. Благодаря им врачи смогут устанавливать план лечения основываясь на индивидуальных особенностях пациента.

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