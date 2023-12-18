Казахстан запускает производство уникального онкопрепарата

В следующем 2025 году на фармацевтический рынок Казахстана выйдет новое уникальное противораковое лекарство – его производство анонсировал министр высшего образования и науки страны.

Казахстанский ученый разработал уникальный противораковый препарат, сообщил сегодня министр высшего образования и науки Саясат Нурбек.

"Наш знаменитый биотехнолог Дос Сарбасов вернулся в Казахстан из лаборатории Андерсона Техасского университета. Уже несколько лет он руководит национальной лабораторией Назарбаев университета. В данный момент биотехнолог занимается разработкой новых препаратов против онкологии"

- Саясат Нурбек

Подробности о новом препарате не сообщаются, известно лишь, что сейчас он проходит испытания – в Казахском НИИ онкологии и радиологии им уже лечатся 15 человек, а на фармацевтический рынок страны он выйдет в следующем году, передает Sputnik Казахстан.

Препарат действительно уникален – на сегодняшний день у него нет аналогов на мировом рынке, добавил министр.