Сайгаки в Казахстане: когда завершится отстрел?

Власти Казахстана назвали срок, после которого в стране прекратится отстрел знаменитых антилоп – сайги. Сейчас животных активно отстреливают, туши сдают на мясокомбинаты.

Отстрел сайги продолжается в Казахстане, ситуацию прокомментировал глава Минэкологии страны.

"В соответствии с биологическим обоснованием отстрел продолжится до 20 февраля"

– Ерлан Нысанбаев

Министр подчеркнул, что отстрел антилоп ведется без расходования средств из бюджета. По его словам, средства на патроны поступают от частных компаний. Однако потом они компенсируются за счет продажи мяса. Средства мясокомбинаты перечисляют практически без задержек.

Нысанбаев подчеркнул, что мясо сайги пользуется спросом.

Напомним, благодаря мероприятиям по сохранению популяции сайги, антилопа больше не считается на грани исчезновения. Теперь по международной классификации она относится к видам "в состоянии, близком к угрожаемому".