Краснокнижные сайгаки становятся стихийным бедствием

Опубликовано: 12:25, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Минэкологии Казахстана

Знаменитые краснокнижные сайгаки, расплодившиеся в Казахстане в пугающем количестве, становятся настоящим стихийным бедствием для аграриев – по самым скромным подсчетам, они вытоптали почти пять тысяч гектаров посевов и более миллиона гектаров пастбищ.

Фермеры запада Казахстана подсчитали ущерб, который только в нынешнем году нанесли их хозяйствам расплодившиеся в регионе сайгаки, занесенные в Красную книгу страны: он оказался поистине колоссальным – 8 млрд тенге, или почти $18 млн, передает 24.kz.

С начала года находящиеся под защитой закон антилопы уничтожили 5 тыс га посевов, а площадь вытоптанных животными пастбищ превышает 1 млн га, а численность сайгаков в Казахстане, по данным Минэкологии, превысила 1,9 млн особей.

"От набегов сайги пострадало 1300 крестьянских хозяйств шести районов Западно-Казахстанской области. Комиссия оценила ущерб в 7,9 млрд тенге"

- глава управления сельского хозяйства ЗКО Наурызбай Карагойшин

Самое страшное - то, что без кормов на зиму могут остаться пять районов области: пополнить их запасы сена еще двумя тысячами тонн просто неоткуда.

Однако власти пока ситуацию чрезвычайной не считают, обещая возместить ущерб деньгами из бюджета страны.

Интересно, едят ли коровы деньги?..