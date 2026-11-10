Доля туристов из России остается самой значительной в общем турпотоке в Азербайджан: каждый четвертый гость Страны огней прибыл именно из РФ.

Россия сохраняет за собой лидерство по числу туристов, посещающих Азербайджан, следует из сведений Госкомстата АР.

По данным за период с января по октябрь текущего года, доля россиян в общем количестве туристов в Азербайджане составила 26,6%. На втором месте оказались жители Турции с показателем 19,4%. Замыкают первую тройку туристы из Ирана (7,6%). У Грузии четвертое место (4,9%).

Стоит отметить, что за первые девять месяцев текущего года граждане России также составляли большинство туристов в Азербайджане - 27,1% от общего числа прибывших гостей.

Кроме того, за январь-сентябрь россияне обеспечили треть всех трат иностранцев в республике.

Отличились жители РФ и в вопросе оценки качестве туристических услуг в Азербайджане, на их долю приходится большинство позитивных отзывов - 304,1 тыс.

Чем привлекает Азербайджан?

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах интереса российских туристов к Азербайджану

"Россия привлекает в Азербайджане динамично развивающаяся инфраструктура, гастрономия и гостеприимство. Азербайджан смог как бывшая советская республика сконцентрироваться не только на внутренних вопросах экономики, но и на создании все новых и новых туристических локаций и средств размещения для привлечения иностранных гостей, и в первую очередь россиян", - прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что азербайджанские курорты сегодня работают со всем миром, Баку – это международно известная столица, и все больше иностранцев узнают о возможностях отдыха в Азербайджане. Россияне лидируют по понятным причинам: нам эта страна близка, до Баку не так далеко лететь. Так что сразу несколько факторов, от доступности до широкого выбора вариантов отдыха, срабатывают для русского человека, когда он решает поехать и посмотреть Азербайджан", - продолжил Алексей Волков.

"Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наладить туристический поток из Азербайджана в Россию. Азербайджан со своей стороны уже делает достаточно для того, чтобы привлекать россиян, и та динамика роста турпотока, которая есть сегодня, будет сохраняться. Есть потенциал в работе с такой целевой аудиторией, как россияне возраста 45+, которые выросли на уроках в школе про Баку и Азербайджан и которым будет интересно побывать в стране, близкой нам по духу", - заключил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.