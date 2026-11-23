В период новогодних праздников между Тындой и Анапой будет курсировать дополнительный пассажирский поезд, время в пути составит более 6 суток.

Между Тындой в Амурской области и Анапой в период новогодних праздников будет курсировать дополнительный пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Отмечается, что продажа билетов уже открыта, а для обеспечения перевозки пассажиров назначается поезд № 235/236 сообщением Тында — Анапа формирования Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания".

Поезд из Тынды будет отправляться 23 и 30 декабря 2026 года, а также 6 января 2027 года. В обратном направлении — 29 декабря 2026 года, 5 и 12 января 2027 года. Время в пути составит более 6 суток.

Пассажирам будут доступны плацкартные и купейные вагоны. Маршрут пройдет через станции Юктали, Новая Чара, Таксимо, Северобайкальск, Вихоревка, Иланская, Красноярск, Мариинск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Краснодар и другие.