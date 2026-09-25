Российские туристы, предпочитающие активный зимний отдых, все чаще отдают предпочтение не популярным здравницам Сочи, а горнолыжным курортам северного Кавказа: в тренде Архыз, Эльбрус и Домбай, сообщили в РСТ.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили о новом тренде зимнего отдыха в горах: в нынешнем сезоне туристы все чаще выбирают не Сочи, а курорты Северного Кавказа, сообщил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин.

"Раннее бронирование Сочи сократилось на 35−45%, Красной Поляны - на 50−60%. Часть туристов переключилась на Архыз, Эльбрус и Домбай, где спрос вырос на 5−10%, а ски-пассы подорожали только в пределах инфляции. Кавминводы прибавили 10%"

- Сергей Толчин

Если раньше зимние поездки на горнолыжные курорты планировали заранее, то теперь - всего за две недели до поездки, а главным трендом зимы стали спа-отели и термальные источники, передает портал "Это Кавказ".

В фаворе у путешественников не дорогие именитые локации, а в первую очередь сервис и уют: если цена отдыха не соответствует этим требованиям, туристы уходят в альтернативные регионы или выбирают домашний отдых, - отметили в РСТ.

Самым популярным местом отдыха на Новый год стал Архыз, показав прирост на 14% по бронированиям, а в целом по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии спрос вырос больше чем на 10%, добавили в РСТ, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что открытие нового горнолыжного сезона России состоится на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 12 декабря. По этому случаю будет организован четырехдневный праздник. Организаторы ожидают участия в нем свыше 28 тыс гостей.