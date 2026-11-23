По итогам 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье Турция подписала соглашения на сумму свыше $26 млрд в разных областях.

Власти Турции заключили соглашения на сумму свыше $26 млрд в рамках прошедшей в Анталье 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Об этом сообщил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата республики Мурат Курум.

"В дни работы конференции в различных областях были подписаны соглашения на сумму более $26 млрд"

- Мурат Курум

Среди заключенных по итогам конференции документов — меморандум о намерениях с Китаем, который предполагает инвестиции почти в $15 млрд в возобновляемые источники энергии Турции.

Кроме того, подписаны соглашения на $5,1 млрд с Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Всемирным банком и Исламским банком развития.

Также стороны договорились о вложении около $6 млрд в турецкую энергетику в течение пяти лет по линии Европейского банка реконструкции и развития.

Помимо этого, на саммите запустили инвестиционную платформу. Через нее до 2030 года в Турции планируют поддержать проекты по сокращению выбросов в атмосферу на сумму более €5 млрд.

При этом турецкий министр отметил, что итоговую декларацию на климатической конференции принять не удалось из-за позиции Европейского союза.

Напомним, климатическая конференция в Анталье проходила с 9 по 22 ноября при участии лидеров и представителей 102 стран. Форум продлили на двое суток ради согласования итоговой декларации из-за отсутствия в ней прямого призыва к отказу от ископаемого топлива.