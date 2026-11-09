Подача электричества в Крыму с завтрашнего дня будет ограничена на 30%. Мера связана с необходимостью проведения противоаварийных работ.

Жителей Крыма предупредили об ограничении в ближайшее время подачи электроэнергии, соответствующее сообщение опубликовал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ограничения будут действовать начиная со среды, в течение не более чем десяти дней.

"Снижение мощности на 30% запланировано с 8:00 до 21:00"

- Сергей Аксенов

При этом, по словам главы Крыма, пик отключений будет приходиться на период с полудня с до трех часов дня. А вот по ночам, подчеркнул политик, электричество будет подаваться в полном объеме.

Он добавил, что конкретных графиков отключений нет, при этом муниципалитеты будут получать электричество равномерно.

Аксенов заверил, что все социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут действовать в штатном режиме.